群創洪進揚：面板是城市催化劑 帶動6大技術普及

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（中央社記者潘智義台北18日電）群創光電董事長暨執行長洪進揚今天在台灣顯示器產業聯合總會線上演講，以面板是未來城市的催化劑為題，點出可預見的未來，雲計算、人工智慧、大數據、5G、6G、物聯網技術將更普及。

洪進揚並表示，雲計算、人工智慧、大數據、5G及6G將改變人們的生活模式，甚至進入元宇宙新世代。面板在這一新科技浪潮中，將扮演關鍵角色並帶動4大趨勢，包括成為人與機器間的橋樑、推升電子產品價值與效益、深化綠色循環永續發展、升級技術守護資安隱私。

他針對面板成為人與機器間的橋樑解釋，未來雲計算、人工智慧、大數據、5G、6G以及物聯網等突破性技術將更廣泛應用於智能工廠、智能城市、智能家居、智能辦公等各種場域，同時人類也將進入元宇宙世代。

他強調，生活中面板將無處不在，隨處可見，面板將扮演人與各種機器進行交流的介面，以更簡單直觀的輸入技術，讓電子產品在操作上變得更加友善與人性化，提升生活舒適度與便利性。

其次，他認為，消費性電子產品將因推陳出新的技術，朝向利基化及高替換頻率的趨勢發展，甚至如原本是耐久財的汽車，未來不再是單純的交通工具，而是一台搭載多功能電子產品的移動工具。

他說，人們在車裡不只擁有移動的方便性，並享受車內電子科技帶來的舒適與便利。因此汽車的功能將變得多元化，替換週期也將縮短，面板的應用市場也將因此擴大。

洪進揚說，深化綠色循環永續發展，是企業永續的推動。因應產品壽命變短，企業需要提升生產效率和維持永續性。有鑑於此，群創與工研院合作研發全球首創的廢液晶回收技術，從廢棄面板中回收液晶後再重新使用，達成減少浪費，節省液晶採購成本。

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此外，透過推動工業4.0，提升整體營運效率，以群創獲選燈塔工廠的高雄廠區為例，其利基產品產量增長22%、產能提升10%、員工生產力提高8%、不良率下降33%、檢測時間減少90%等，以深耕綠色循環，帶動企業永續發展。

他表示，由於傳輸技術的進步，資訊流通頻率將大幅提升，應用場域也同時增加。使用者在追求智能生活的趨勢與浪潮下，也增加了隱私資訊與機密暴露的風險。因此，在兼顧資訊需求與資安隱私的驅動下，指紋辨識及防窺等進階面板技術，在未來將更為重要，為資安防護系統再添保障。（編輯：潘羿菁）1110318