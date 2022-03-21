核廢水觀察團23日赴日 原能會：爭取和IAEA一樣行程

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（中央社記者曾智怡台北21日電）繼國際原子能總署（IAEA）調查團2月赴日了解福島核廢水排放動態，台灣專家觀察團也將於23日啟程，立委關切不容差別待遇，原能會主委謝曉星表示，全力爭取一樣行程，並預計1個月後提交結果報告。

日本最快將於明年春天排放福島核廢水，國民黨立委質疑原能會網站為日本設置專區，有花人民納稅錢幫日本政府洗白疑慮。

謝曉星今天赴立法院列席報告業務概況並備質詢，會前接受媒體訪問時表示，原能會是核安、輻安管制機關，去年4月底日本決定要進行廢水排放期程規劃時，第一時間獲知時，就已遞交反對抗議書；後來在立法院報告，許多朝野立委都要求超前部署，以設置專區方式，報告大眾相關進度。

媒體問及含氚廢水有害或無害，謝曉星表示，排放一定要符合標準，連IAEA也不做任何預先判斷，只針對是否符合國際排放標準，進行審查並了解排放過程等，這也是為何IAEA要啟動調查團、台灣要組成觀察團原因。

至於對漁業影響，謝曉星說，此屬於農委會漁業署權責，原能會專區也設置跨部會平台，公告日本排放前的各種防治措施，設置專區有其必要。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，廢水監測需及時告知國人，但原能會網站關於IAEA調查進度「為何只停格在IAEA要去（日本），而沒有其他資訊更新？」

謝曉星表示，因調查報告4月底才會出爐；另外，IAEA赴日過程，原能會都有視訊聯繫，但因最終報告還沒公布，不方便跳出來說明。

至於台灣23日自組觀察團赴日，民進黨立委賴品妤、吳思瑤等關切行程和IAEA不容差別待遇，謝曉星說，會全力爭取，「盡可能維持一樣」。（編輯：趙蔚蘭）1110321