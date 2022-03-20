原能會：建置福島核廢水專區 確保民眾理解資訊

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（中央社記者曾智怡台北20日電）針對立委批評原子能委員會建置「日本福島核災含氚廢水」資訊專區，用台灣人民納稅錢幫日本「洗地」，原能會澄清，專區是為確保民眾理解相關背景資訊，「並非幫日本政府說話」。

媒體報導，日本政府去年批准福島核廢水將於2023年開始排放入海，不只受到韓國、中國大陸等周遭國家抗議，國際環保團體更是群情激憤。

根據報導內容，國民黨立委李貴敏批評，蔡政府非但沒有向日本表達嚴重抗議，更再次加碼失格演出，原能會竟然建置了一個「日本福島核災含氚廢水」資訊專區，用台灣人民納稅錢幫日本政府「洗地」。

原能會晚間透過新聞稿澄清，日本政府於2021年4月宣布將以海洋排放方式，處置貯放於福島第一核電廠的含氚廢水時，引起朝野立委高度關注，多名立委質詢時均要求原能會應建立資訊專區，以主動說明相關背景資訊，讓民眾了解動態與脈絡。

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原能會表示，為確保民眾對訊息理解，於官網架設「福島核災含氚廢水」資訊專區，提供歷次跨部會因應會議、國際原子能總署（IAEA）調查團動態、周圍海域監測與整備計畫，以及相關背景知識的圖卡等資訊，「此舉並非幫日本政府說話」。

原能會強調，將以公開、透明、專業立場，持續嚴格監督輻射安全，密切關注日本福島核災含氚廢水處置相關動態，以維護國內公眾健康及安全。（編輯：蘇志宗）1110320