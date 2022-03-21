出口強勁半導體業暢旺 2月電力景氣燈號連7紅

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台灣綜合研究院今天發布2月電力景氣燈號，受惠於國內出口暢旺，半導體業景氣更是燒滾滾，電力景氣燈號連7紅，台綜院並預測2月經濟成長率達3.26%，第1季經濟成長率則為3.2%。

台綜院表示，隨著全球疫情趨緩且鬆綁管制，主要國家經濟穩定復甦，帶動終端需求增加，國內產業出口持續強勁；而數位轉型與新興科技應用驅動擴大投資，也讓國內產業生產維持活絡；2月全國產業高壓以上用電量較去年同期增加2.51%，反映整體產業情勢的電力景氣燈號連續7個月呈現熱絡紅燈。

台綜院進一步以產業別分析，整體製造業2月用電量較去年同期增加3.33%，電力景氣燈號連續12個月呈現熱絡的紅燈；尤其以化學材料製造業、機械設備製造業、半導體製造業等用電量年增率呈雙位數成長。

台灣的半導體產業素有「護國群山」的稱號，對經濟成長帶來很大貢獻，用電需求也不少。台綜院表示，國內半導體業者具有進階產能及製程優勢，市場晶片需求熱絡，電力景氣指數已經連續11個月呈現熱絡的紅燈，同時帶動半導體供應鏈商機，機械設備製造業及特用化學業需求也增加。

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鋼鐵業則因俄烏戰爭連鎖效應，加上全球環保減排趨勢，煉鋼成本壓力增大，台綜院表示，受到鋼鐵供應趨緊及第2季傳統需求旺季來臨等因素，農曆年後國際鋼市報價反彈，電力景氣燈號維持揚升的黃紅燈。

台綜院表示，整體來看，國內外逐步取消防疫管制措施，有助促進經貿活動及民間消費，且各國推行基礎建設政策，加上半導體在數位轉型及新興科技應用衍生需求，產品需求續旺，預估上半年內國產業用電量持續看多，經濟成長有望再推升。（編輯：趙蔚蘭）1110321