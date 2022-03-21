消金負責人上任1年才修完課 金管會要求花旗說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）花旗銀行消金事業群總負責人遭立委質疑上任1年才符合金融業相關資格條件規範，金管會證實確有此事，並已要花旗銀行講清楚，金管會將在花旗補充說明後，再評估後續是否進行處分。

民進黨立委江永昌今天在立法院財委會爆料，花旗銀行消金事業群總負責人必須具有相當資歷經驗或修習學分才能擔任，但花旗銀行實際上任的慕嘉（Müge Yüzüak）卻沒有符合金融業相關資格條件規範，更在上任1年後才補修完學分。

金管會銀行局長莊琇媛表示，金管會向花旗銀行了解後，發現確實有這樣的事情，花旗銀行說法是，慕嘉是外國人，中間有經歷隔離防疫，因此較晚才上完課。

莊琇媛指出，花旗銀行消金事業群總負責人具有交易權限，必須修習一定時數的稽核課程，但慕嘉並沒有一上任時立刻符合資格，補完課程的時間也比較慢，雖然慕嘉現在已符合資格，但金管會認為花旗讓重要負責人那麼晚才符合資格並不妥當，因此要求花旗銀行再提出說明。

江永昌質疑，居家隔離難道可以隔離一整年？莊琇媛回應，金管會對花旗銀行說法並不滿意，已請花旗銀行針對內部法遵、風險控管、三道防線如何進行等提出說明，目前花旗銀行尚未答覆，金管會會在花旗銀行提交報告後，再評估後續的行政處理。

至於金管會是否可能對花旗銀行祭出懲處？莊琇媛說，會待花旗提交報告之後再定奪。

金管會主委黃天牧當場表示，會立刻交代銀行局迅速處理，花旗部分該怎麼處理就怎麼處理。（編輯：楊凱翔）1110321