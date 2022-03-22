劉揚偉：通膨大家要注意 恐直接影響低階品銷售

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，國際鎳價影響電池成本約1成多，主要影響三元鋰電池，若是磷酸鋰鐵電池，長期影響有限；談到通膨，他指出「大家都要注意」，鴻海受通膨間接影響低，但通膨恐直接影響客戶低階產品銷售。

展望鴻海電動車布局，劉揚偉透露，Model C休旅車規劃明年上半年可量產，Model E轎車預計後年年初量產，先由台灣品牌車廠為主要客戶，也有規劃國外品牌車廠合作。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館舉行，由台北市政府策展「台北願景館」下午舉行「智慧台北，卓越領航」啟航儀式，鴻海與裕隆合資的鴻華先進攜手大都會客運，以自主開發電動巴士Model T在展覽期間提供接駁服務，首班車次由鴻海集團暨鴻華先進董事長劉揚偉邀請台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、大都會客運主管等一同試乘體驗。

劉揚偉指出，Model T大約65%軟硬體由MIH電動車聯盟會員廠商提供，預估到2024年，三電系統（電池、電機、電控）等大約90%零配件比重來自台灣廠商。

鴻海指出，此次展場接駁，是由鴻華先進攜手大都會客運、裕電能源共同進行，後續已和市府及業者協議，將在大都會客運22路線試運行。

對於國際鎳價波動幅度大對電動車電池成本的影響，劉揚偉會後接受媒體短暫採訪表示，鎳影響電池成本約1成多，主要影響三元鋰電池，若是磷酸鋰鐵電池，長期影響有限。

媒體問及通貨膨脹變數，劉揚偉表示，通膨「大家都要注意」，若政府沒有適當控制，影響程度大；鴻海集團因為產業關係，主要賺取組裝代工費（MVA）和管理財，通膨是間接影響低，通膨直接影響客戶銷售，低階產品首先受到影響，收入有限的族群先把錢花在民生用品上，通膨影響高階族群消費力有限。

展望今年景氣，劉揚偉表示，鴻海集團審慎樂觀，不過須留意通膨變數。

展望鴻海布局電動車，劉揚偉重申，集團會在高雄打造電動車磷酸鋰鐵電池一條龍的生態系；去年鴻海在科技日推出的3款電動車原型，其中Model C休旅車在明年上半年可量產，Model E轎車預計後年年初量產，先由台灣品牌車廠為主要客戶，也有規劃國外品牌車廠合作。（編輯：楊凱翔）1110322