同欣電估首季業績小幅季減 車用CIS感測成長看佳

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）半導體構裝廠同欣電預估第1季業績季減低個位數百分點，今年看好車用CMOS影像感測元件（CIS）成長最強，整體車用業績占比可望續增。

同欣電今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，總經理呂紹萍表示，第1季業績受春節連假及短月等季節性因素影響，預估業績季減低個位數百分點，今年全年營運仍審慎樂觀，四大產品線以CMOS影像感測元件成長動能最強，預期車用業績占比可望提升。

呂紹萍指出，今年車用CIS成長動能明確，低軌衛星客戶需求雖有波動，但預期也會成長，其他產品線審慎樂觀。

呂紹萍表示，車用CIS需求續增、加上壓力感測器維持健康，預期今年車用比重可小幅增加。法人指出，目前車用相關業績貢獻同欣電比重超過45%。

談到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭及中國大陸COVID-19疫情是否影響客戶需求，同欣電表示，客戶工廠生產未受影響，產品及原物料運輸些微影響可克服，在疫情開始時，同欣電採取拉高原物料安全庫存方式因應。

在第三代半導體包括氮化鎵（GaN）等布局，呂紹萍表示，目前已有手持裝置快充應用交貨，未來可逐步放量，今年業績貢獻仍有限，期待未來車用產品成長。

在產能規劃，同欣電指出，八德廠廠房預期8月進入設備安裝，規劃第4季量產，購置竹北土地廠房因應客戶對車用CIS需求，預計今年底至明年初開始裝機，預期完成認證後產能可增加超過2成。

同欣電去年合併營收138.6億元，較前年101.78億元成長36.1%，創歷史新高，去年合併毛利率33.3%，較前年28.45%增加4.85個百分點，去年合併營業利益33.96億元，營益率24.5%，較前年19.7%增加4.8個百分點。

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同欣電去年稅後獲利27.65億元，較前年14.5億元大增90.6%，創歷史新高，去年每股稅後純益15.49元，優於前年EPS 7.88元。

其中去年第4季同欣電合併營收新台幣35.08億元，雖季減7.1%，仍是歷年單季次高，去年第4季合併毛利率36.32%，也創單季次高，去年第4季合併營業利益9.22億元，營益率26.27%，也是單季次高，去年第4季獲利7.32億元，季減20.8%仍是單季次高，去年第4季每股稅後純益4.1元，低於去年第3季EPS 5.18元。（編輯：黃國倫）1110322