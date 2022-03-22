神盾攜創新工業技術移轉公司 設基金引進互補性資源

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）指紋辨識晶片廠神盾董事會今天決議，斥資新台幣7.5億元，與工研院旗下的創新工業技術移轉股份有限公司共同成立神盾創新基金，引進互補性產業資源。

神盾表示，神盾創新基金設立規模約30億元，神盾將持有約24.5%，主要是希望擴展多樣化市場引進互補性產業資源，強化公司在智慧物聯網、先進駕駛輔助系統（ADAS）自動駕駛及智慧影像等領域應用。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、客戶零件短缺及產能受限等多重因素影響，神盾去年營運表現面臨衰退壓力，總營收34.42億元，年減44.69%，並由盈轉虧，歸屬母公司淨損2.15億元，每股虧損3.11元。

神盾董事會決議每股配發10元現金股利，以今天收盤價99.5元計，殖利率約10.05%。因應策略聯盟發展或充實營運資金，神盾董事會還決議辦理1000萬股額度內私募現金增資。（編輯：楊蘭軒）1110322