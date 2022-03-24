大同拚2025年達300MW儲能參與量

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（中央社記者潘智義台北24日電）大同公司今天表示，因應台灣電力公司年初已將2025年儲能目標上調至1000MW，大同將力拚2025年達到300MW儲能參與量，成為淨零碳排的重要推手。

大同公司主管接受電訪時說明，大同為國內唯一提供台電1MW儲能自動頻率控制（AFC）雙邊合約案場、4MW日前輔助服務案場的儲能系統整合大廠，盼今年底以前能再增加50MW儲能。

大同今天透過新聞稿指出，旗下資訊服務系統整合商大同世界科技，以及太陽能發電與維運專業廠大同智能，參加智慧城市展高雄場，展出零碳整合管理系統、儲能與再生能源、用電大戶解決方案，儲能自動頻率控制、調頻備轉輔助服務、太陽能維運健診服務、智慧能源管理系統。

做為台灣能源整合品牌，大同公司期盼，提供企業智慧新能源黃金三角創能、儲能、節能全方位解決方案，協助台灣能源轉型，進而達到台灣2050淨零目標。

大同解釋，零碳整合管理系統解決方案企業要達到碳中和，首先必須針對生產流程各個環節進行盤查，可透過大同零碳整合管理系統解決方案，協助客戶有效管理物聯網（IOT）及非IOT設備碳足跡收集、綠能效能追蹤及記錄能源管理軌跡等。

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依政策規劃，未來用電平均契約容量5000kW以上，須自備10%再生能源。大同針對這類用電大戶，推出從設置再生能源及儲能系統，到綠電交易諮詢及服務多元化解決方案。

大同強調，有超過1000個太陽能電廠建置及維運經驗，以不斷推陳出新商業模式與技術，提供太陽能維運健診服務，子公司大同智能已於今年1月取得經濟部能源局售電業執照，正式進軍綠電交易。（編輯：趙蔚蘭）1110324