建通去年每股賺1.47元 終結連4年虧損頹勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）端子廠建通調整產品結構，跨足環保微無鉛銅、車用及高精密電子連接端子效應顯現，毛利率大幅改善，帶動去年每股盈餘（EPS）1.47元，由虧轉盈，終結連4年虧損頹勢。

建通公布2021年財報，合併營業收入新台幣43.15億元，年增率24.92%；營業毛利8.49億元，平毛利率19.69%，相較前一年度的10.89%幾乎翻倍；稅後淨利2.43億元，年增672.12%，每股盈餘（EPS）1.47元，為10餘年來最佳表現。

建通表示，2021年在產品銷售結構調整及高毛利產品，包括環保微無鉛銅製品、車用製品、高精密電子連接器端子及電工端子製品等推廣效益顯著下，推升毛利率及獲利表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望2022年，建通指出，隨著新能源車、電子行業的不斷創新及蓬勃發展，異型導體銅材材料需求及應用層面更加廣泛，集團將持續建置特殊新型銅材煉製廠，並深耕異型導體銅材、線束端子、電工端子、機加工高壓連接器端子等高毛利製品。

另外，子公司越南廠獲准切入銅料回收業務，因當地銅下料出口稅率高達22%，當地就近處理的潛在需求大，商機可期；未來除可大幅增加營收、降低成本外，亦可強化能源再生利用，進而增加循環經濟（Circular Economy）整體效應，將為2022年及未來營運帶來新的動能。（編輯：張均懋）1110324