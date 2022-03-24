2022智慧城市展高雄場開幕 150多家廠商參展

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）「2022智慧城市論壇暨展覽」高雄場今天開幕，副市長林欽榮說，這次共有150多家廠商、近500個攤位參展，可讓南部廠商和民眾就近參與，分享及體驗高雄市智慧應用方案實際成果。

今年的智慧城市展首度在台北、高雄2地以雙主場方式進行，高雄場即日起至26日於高雄展覽館南館展出，總計有150家廠商參加、近500個攤位展出。

對於台北場有外賓確診，林欽榮接受媒體訪問說，不會影響高雄展期，現在外賓都留在台北，今天參與外賓都是駐台大使或代表。另有參與論壇的居家隔離者，也會透過線上視訊方式參與。

林欽榮表示，這次會展在高雄舉辦，除可提升高雄國際能見度，也讓南部廠商及民眾可就近參與，分享科技應用經驗及體驗高雄市智慧應用方案實際成果。

林欽榮說，2022智慧城市創新應用獎，高雄拿下2項創新應用獎，分別是農業局「農來訊」及小港醫院「X光片肺炎影像AI深度學習」，可看出高雄市智慧城市應用發展，都是針對市民有感的方向推動。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，透過舉辦高雄場，可吸引國內外智慧交通、醫療、建築、節能、數位治理相關廠商或政府來高雄與在地企業進行跨業交流或合作，不僅有助於高雄新經濟的發展，更可加快高雄發展智慧城市的腳步。

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此次高雄場邀請農委會、能源局、標檢局及光陽工業、日月光半導體、台灣港務公司、台電、中油、陽明海運、雙葉電子、金屬中心、電信技術中心等及高雄6家在地醫院參與。

另也邀南部5縣市的經濟發展局處首長探討城市經濟發展及數位轉型策略，及西門子、Qualcomm、AWS等知名國際企業分享數位轉型經驗。中華電信、工業局、資策會、農業科技研究院等單位也舉辦論壇探討數位轉型。（編輯：張芷瑄）1110324