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看好疫情趨緩國境開放 雄獅、鳳凰擴大人才招募

2022/3/24 18:34
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（中央社記者江明晏台北24日電）旅行社寒冬有望落幕，人力也將重新歸隊，雄獅減班計畫預計自4月停止申請，並將擴大招募人才，預計第2季擴編300名業務人力；鳳凰旅遊預計5月左右可恢復7至8成人力。

著眼下半年境外旅遊有望開放，一直在「田螺含水過冬」的旅行社紛紛動起來，為即將復甦的海外出遊團部署人力，熬過2年多的產業寒冬，被迫轉職過起「斜槓人生」旅行業從業人員即將歸隊。

雄獅旅遊表示，自去年開始配合申請勞動部施行減班休息計畫，與勞動部所稱「無薪假」不同，該計畫申請對象為中基層員工，員工可自行向主管提出申請需求，經主管同意後給予2至4天減班休息假，目前實施到3月20日，申請人數為671人，申請減班休息的員工當中有90%的人，每月休息2天，且仍屬在職員工。

雄獅指出，目前內部考量部署出境旅遊人力，減班計畫預計自4月停止申請，並將擴大招募人才，預計第2季擴編300名業務人力。

台灣邊境鬆綁，下半年境外旅遊開放有譜，雄獅總經理游國珍先前表示，初期應是以「高價團」開始發動，例如：客製化約20萬起跳的婚禮團，後面才會是一般民眾出遊團，也要台灣與其他國家都開放才能成行。下半年有客製化包團訂單，是從去年延到現在的高價團。

雄獅目前主攻國旅，先前因應疫情，1800個員工全部都挪到國旅，但現在解封前就要開始重建出境組織，例如官網要開始放出境旅遊預購，每月也要增20到30個人力到海外，先前海外旅遊高峰時的人力約是3000人。

鳳凰旅遊表示，今年開始國際疫情朝流感、輕症化發展，疫苗覆蓋率及新藥上市，促使各國朝國境開放加快腳步，並相繼訂出解封時程。指揮中心也審酌國內外疫情變化，研擬規劃放寬措施。

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鳳凰旅遊指出，除了持續經營國旅市場、多角化發展之外，亦積極為國境開放相關資源盤點、人力整補、產品規劃等做最好準備，殷切期盼國境早日開放，旅遊市場早日恢復正常。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，若依公會建議時程7月開放出境遊，鳳凰旅遊在疫情前約有300名人力，目前剩一半左右，預計5月左右可恢復7至8成人力，再視市場狀況陸續補充。（編輯：黃國倫）1110324

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