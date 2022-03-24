大動作查外資？金管會：證交所例行監理非首次

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（中央社記者謝方娪台北24日電）證交所對外資券商啟動調查，引起市場矚目。金管會指出，證交所維護市場運作，本身就可以進行日常監理，此次查核也是例行持續性監理作業之一，並非首次、也沒有大動作查外資。

近期外資分析報告和實際操作疑出現兩面手法，引起市場熱議，國民黨立委曾銘宗21日在立法院財委會指出，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，是坑殺國內散戶，要求金管會1個月內提交調查報告。

對此金管會請證交所進行了解，證交所隨即對外資券商發出問卷調查，引起市場熱議是否為金管會對外資宣戰。

金管會證期局副局長高晶萍表示，應立委要求，金管會請證交所提供資料，金管會並沒有發函給外資進行調查、也沒有指示證交所調查項目；證交所為維護市場運作，本身就會進行日常監理，此次是例行持續性監理作業之一，並非首次、也沒有要大動作查外資。

高晶萍也說，券商由證交所券商輔導部轄管，券輔部人員負責券商日常監管作業，沒有出動稽核人員進行調查；證交所僅是進行持續例行性監理，並沒有要干預市場，請外界不要拿放大鏡檢視。

外界關注，金管會和證交所近10年開罰9家外資券商，不過細看時間線，自2018年至今沒有半件處分案，是否對外資監理太寬鬆？高晶萍表示，沒有裁罰並非主管機關沒有查核，若查核結果外資券商沒有違失，主管機關也無法進行裁罰。（編輯：楊蘭軒）1110324