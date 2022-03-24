春節後資金回存 不動產放款比率警戒銀行月減3家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）銀行不動產放款餘額續呈溫和上揚，不過因春節後資金大量回存銀行，2月底銀行不動產放款比率下滑至26.89%，月減0.1個百分點，踩不動產放款比率警戒線家數為6家，月減3家。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%為警戒線。

金管會今天公布，截至今年2月底為止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額續創新高、達新台幣12.69兆元，月增0.08兆元；存款總餘額及金融債券發售額達47.18兆元，月增0.46兆元。依銀行法72條之2設算，不動產放款平均比率為26.89%，月減0.1個百分點。

金管會銀行局副局長林志吉表示，銀行不動產放款總餘額仍呈溫和上揚，不過春節後資金回籠，銀行存款增幅較大，帶動銀行不動產放款平均比率往下走。

若檢視個別銀行，仍有1家不動產放款比率超過29%，比率介於28%至29%區間則有5家，月減3家。林志吉說，雖然比率超過29%的銀行2月存款增幅大於不動產放款增幅，不動產放款比率已較1月底下滑，但仍略超過29%。

金管會今天同步公布國銀承做房貸及建融最新概況，截至今年2月底，國銀購置住宅貸款餘額達8兆8533億元，月增260億元，建築貸款餘額達3兆2076億元，月增206億元；房貸加建融單月增幅僅466億元，增幅明顯收斂。

林志吉表示，整體不動產放款餘額仍呈現上揚，不過月增幅已稍微趨緩，主因2月適逢農曆春節，營業日較少所致，會持續觀察政策影響。

若從不動產放款品質觀察，截至今年2月底為止，房貸逾放金額達74.97億元、建融逾放金額達16.25億元，金額各微增1.97億元、0.25億元，不過逾放比仍和1月底持平，分別為0.08%和0.05%。（編輯：楊蘭軒）1110324