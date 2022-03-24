美國勞動市場火熱 初申失業給付創逾半世紀新低

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美國勞工部24日公布，上週18.7萬人初次申請失業給付，創52年半來新低，勞動市場持續吃緊。圖為紐約州勞工廳布魯克林城區辦公室。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月24日

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）美國勞動市場持續復甦，最新數據顯示，上週有18.7萬人初次申請失業給付，創52年半來新低，持續領取失業給付者也減少，就業市場吃緊可能帶動工資不斷上升。

美國勞工部今天公布，截至19日當週，全美18.7萬人初次申請失業給付，較前一週上修後數值少2.8萬人，創1969年9月以來新低，也遠低於2020年4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期單週逾600萬人初申失業給付的破紀錄水準。

這項數據低於華爾街預期的21萬人，也反映COVID-19高傳染力變異株Omicron多月來為就業市場帶來的波動告一段落。

一個月前俄軍大舉入侵烏克蘭，促使國際油價大漲、全球供應鏈亂局加劇，原本就處在數十年高點的通貨膨脹恐更難降溫。就目前態勢觀察，美國勞動市場復甦尚未受到這場戰事影響。

美國在COVID-19大流行期間掀起「大辭職潮」，員工跳槽風氣興盛，企業留才與求才不易，被迫拿出更優渥的報酬，帶動工資大幅成長。最新數據顯示，全美1月職缺數達1130萬個，逼近歷史高點；2月私部門平均時薪經季節調整年增5.1%，5個月來第4度漲幅超過5%。

民眾薪資成長一定程度上有助抵銷物價高漲衝擊，但業者也因此更敢漲價，形成薪資物價螺旋式上漲的局面。美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，創40年來新高。

為壓制通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）上週調高基準利率1碼（0.25個百分點），3年多來首度升息。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）21日暗示，官員在後續決策會議不排除升息2碼，以防高通膨根深蒂固。

美國勞動市場火熱另一佐證是初申失業給付後持續請領的民眾不斷減少。

勞工部最新數據顯示，截至12日當週，全美持續領取失業給付者減至135萬人，創1970年1月以來新低。這項數據和政府為統計3月失業率而調查家庭的時間重疊，意味4月1日公布的最新就業數據不會太差。（編輯：韋樞）1110324