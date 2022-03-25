屏東「高樹光電示範區」 綠色投資最佳典範

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）屏東縣「高樹光電示範區」在「2022永續城市論壇」，獲得綠色投資最佳典範。屏東縣政府表示，這項綠能推動策略，避免因設置太陽光電造成土地破碎化，有效提升劣地使用效率。

縣府今天新聞稿表示，國際氣候發展智庫（ICDC）23日在桃園市舉辦「2022永續城市論壇」，屏東縣以「被城市遺忘的土地，種植綠電開創未來－高樹光電示範區」為投件主題，在眾多政府單位方案競爭激烈中獲最高分，為屏東縣創造綠能友善投資環境努力再獲得肯定。

縣府環保局表示，「高樹光電示範區」結合縣府、國產署與光電業者，推動全台首座盜採砂石回填地轉型設置光電，示範區內在20多年前有多筆國有地遭盜採砂石形成大面積坑洞，縣府與國有財產署合作，以水利署疏濬後的土石方回填，歷時5年完成。

環保局低碳環境發展科表示，回填土地因土地貧瘠且缺少水利設施無法作為農用而荒廢，直到民國106年縣府與國產署簽訂土地進行改良利用契約，利用屏東優良日照優勢發展太陽光電，將這塊曾被傷害的土地，漸漸蛻變成潔淨、低碳的光電示範區。

環保局表示，經由台電公司興建跨越荖濃溪鐵塔6座，以及位於里港鄉的高樹開閉所，業者自建特高壓升壓站及案場聯絡鐵塔，以長達2.5公里距離拉線至跨鄉鎮（里港鄉）輸電線路的方式併網。

依環保局數據，光電區去年12月完工併網發電，設置量為41MW，每年約可產生5075萬度電，可供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。

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環保局表示，屏東縣綠能推動策略，朝「太陽光電專案專區」與「土地複合式利用」2大原則，優先利用相對不適合耕種土地設置太陽光電，集中開發區域，避免因設置太陽光電造成土地破碎化，有效提升劣地使用效率。

目前高樹地區尚有160MW可併網潛力，透過公開遴選方式，擇選相對具開發建置能力廠商，秉持「劣地活化」原則，縣府、廠商與地主共同完成建置高樹地區太陽光電發電業整體規劃發展計畫。（編輯：孫承武）1110325