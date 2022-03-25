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台積電發連結ESG限制股票 魏哲家獲236張市值1.4億

2022/3/25 22:20（3/25 22:54 更新）
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晶圓代工廠台積電限制員工權利新股配發情況出爐，總裁魏哲家分得236張，以25日收盤價新台幣598元計，市值約1.41億元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電限制員工權利新股配發情況出爐，總裁魏哲家分得236張，以25日收盤價新台幣598元計，市值約1.41億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）晶圓代工廠台積電限制員工權利新股配發情況出爐，總裁魏哲家分得236張，以今天收盤價新台幣598元計，市值約1.41億元。

台積電今天公告包括魏哲家與27位資深副總經理和副總經理持股信託，總數量1362張；其中，魏哲家數量最多，達236張；其餘資深副總經理和副總經理數量25張至82張不等。

魏哲家等台積電高階主管持股信託是限制員工權利新股，以台積電今天收盤價598元計，魏哲家分得限制員工權利新股市值1.41億元，其餘資深副總經理和副總經理分得限制員工權利新股市值1495萬至4903萬元不等。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2021年限制員工權利新股共1387張。（編輯：楊蘭軒）1110325

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