資本市場動盪 壽險業看今年3機會3挑戰

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（中央社記者謝方娪台北26日電）資本市場動盪，壽險業高層說，今年3大挑戰是地緣政治風險、高通膨及升息，但台灣壽險市場仍有3大機會，包含台灣人均總金融資產在亞洲名列前茅、保障型商品在台灣仍有發展空間、數位原生世代是新崛起的客戶群。

安聯人壽今天公布2021年新契約保費收入相比2020年成長23%，新契約保費收入市占率達6.2%，位居業界第6名、外商壽險第1名；總保費收入逆勢年增16%，為業界第10名、外商壽險第1名。

從2021年台灣整體壽險市場商品結構觀察，受惠資本市場多頭行情，去年新契約保費成長推手為投資型保單，貢獻新契約保費占比自37%成長至55%，為近年少見的高占比；另一方面，由於全球降息，利變型保單貢獻新契約保費占比則自47%下降至36%。

展望2022年，安聯人壽總經理林順才認為，市場面臨關鍵3大挑戰，包含烏俄地緣政治風險效應、多年難得一見的高通膨、全球陸續進入升息循環；為打擊通膨，若全球積極調整利率水準，對客戶購買行為勢必帶來影響，對投資型保單影響相對負面、傳統型保單（如利變型商品等）則相對有成長空間。

2021年台灣整體投資型保單新契約保費收入合計達新台幣5774億元，年增69.7%，基期已墊高，加上今年投資市場波動加劇；林順才預估，連結類全委帳戶的投資型保單仍有一定買氣支撐，但市場全年投資型保單銷量應會較2021年下修。

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林順才指出，2022年台灣壽險市場仍存在3大機會，第一，台灣人均總金融資產為亞洲第2高、僅次於新加坡；第二，台灣人均死亡給付僅57.8萬元，對照理想保額720萬元有顯著差異，皆顯示壽險業仍有發展空間；第三，數位原生世代快速成長，壽險業把握數位行銷，將可掌握新崛起客戶群。

林順才說，今年安聯人壽策略上將持續優化行銷通路，除了延續業務員、銀行、保經代等多元通路，將著重提高客戶服務體驗；此外，安聯人壽過去較側重投資型商品，為掌握客戶多元需求，今年將均衡商品組合發展，例如美元利變型商品等將會是今年主要商品方向。（編輯：趙蔚蘭）1110326