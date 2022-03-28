新iPhone SE需求恐不如預期 分析師下修出貨量

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果新平價iPhone SE 3需求恐不如預期，產業分析師郭明錤今天預估，今年出貨量將下修至1500萬支至2000萬支。

中國COVID-19本土疫情蔓延，上海分區封控，外界擔憂蘋果供應鏈出貨恐受影響，郭明錤下午在個人推特（Twitter）貼文表示，上海封控不會影響iPhone SE量產，不過新iPhone SE 3需求低於預期，銷售通路「有存貨」的狀況即是顯例之一。

郭明錤原先預估今年iPhone SE出貨量可到2500萬支至3000萬支，不過今天他下修出貨量為1500萬支至2000萬支。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天引述消息人士報導指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭戰事、加上通膨不確定因素影響，蘋果第2季規劃減少20%的iPhone SE產量；外媒預估，減少規模可能約200萬支至300萬支。

蘋果先前在1月底預期，儘管仍有供應鏈限制變數影響，第1季業績目標可達到歷史同期新高，成熟製程晶片供應仍吃緊，預期第1季供應鏈限制情況，可較去年第4季緩解；蘋果預期到今年3月底的第1季業績，可望較去年同期成長，有機會創同期新高。（編輯：林興盟）1110328