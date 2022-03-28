台積電進駐楠梓產業園區 環評初審建議通過

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中油高雄煉油廠舊址將轉型為楠梓產業園區，並迎來台積電等大廠進駐，高雄市政府28日召開環評專案小組第2次初審會，最終小組宣布建議通過審查。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）中油高雄煉油廠舊址將轉型為楠梓產業園區，高市府今天召開環評專案小組第2次初審會，最終小組宣布建議通過審查，後續將再提報市府環評大會審查討論。

楠梓產業園區將迎來台積電等大廠進駐，因此「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」審查結果，攸關台積電在高雄設廠期程，引發各界關注。

市府環保局4日召開「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第1次初審會，但當時環團及民代、居民提出納入生態公園規劃等訴求，最終小組委員要求市府修正說明書後再送2次初審。

市府在第1次初審會後，宣布將納入生態公園規劃等訴求，今天舉行第2次初審會，地球公民基金會等環團及民代等人均提出要求進駐廠商自帶綠電、持續改善污染排放與資源回收再利用等訴求。

楠梓產業園區開發單位為市府經發局，經發局長廖泰翔在會中表示，市府已在著手規劃生態公園、生態廊道，市府也有綠電小組，未來可跟進駐廠商合作開發。

與會的台積電副總莊子壽表示，已將生態園區納入規劃，目前也積極朝零碳排及綠能開發，且會100%使用再生水，未來廢棄物回收率也會提升至90%，並將比照竹科寶山2期成立監督小組進行公正監督。

專案小組環評委員會後宣布，此案「建議通過環境影響評估審查」，待經發局於4月28日前，將今天會中意見補充修正至說明書中，經有關委員、專家學者及機關確認後，即可提報市府環評大會討論。

此外，市府也加快進行楠梓產業園區的土污整治作業，市府將園區土污整治分為6區、分區整治，率先完成土壤開挖作業的第3區，環保局今天也宣布將依法公告第3區解除土壤污染列管場址及土壤污染管制區劃定。（編輯：黃世雅）1110328