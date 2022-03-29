矽品攜手暨大共育封測人才 打造大中部半導體重鎮
2022/3/29 16:27
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密今天與國立暨南大學簽約產學合作，共育國家級半導體封測人才。矽品預期，大中部地區將成為半導體產業重鎮。
矽品今天發布新聞稿指出，人才資本是驅動台灣半導體產業前進成長的動能，雙方合作預期可對接半導體熱門職缺，包括先進封裝製程、5G通訊產品、半導體高階設備、智慧智造IT等類別工程師。
暨南大學與矽品精密推展產學合作，雙方看好未來10年元宇宙、自動駕駛車、人工智慧（AI）等產業需求高速發展。矽品在中彰地區擴廠，預期大中部地區（台中、彰化、南投、雲林）將成為半導體產業重鎮。
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矽品積極擴充產能，日前公告投資新台幣6.52億元透過聖暉工程科技擴大廠務工程，供生產及營運用；2月中旬公告投資20.39億元取得愛德萬測試13套設備，擴大營業用途。
2月中旬矽品也投資5.86億元，透過聖暉布局廠務工程；投資8.65億元透過中源機電顧問擴大廠務工程；2月上旬矽品與麗明營造簽訂廠房營建合約，投資金額約5.83億元。此外，矽品也持續擴充中國蘇州子公司產能與設備。（編輯：楊蘭軒）1110329
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