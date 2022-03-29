俄烏及升息變數未除 法人估台股短期箱型整理

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法人表示，俄烏及升息問題仍未解除，預期台股要出現連續性強攻恐有難度，短期應呈箱型整理格局。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中台北29日電）台股今天開高震盪收盤小漲28.65點，收在17548.66點。法人表示，俄烏及升息問題仍未解除，預期台股要出現連續性強攻恐有難度，短期應呈箱型整理格局。

分析師王兆立指出，台股大致呈現類股輪動走勢。今天玻璃類股指數上揚逾3%，觀光類股指數揚升逾1%，表現相對強勢，鋼鐵類股指數下挫1.69%，表現弱勢。

台股加權指數今天收在17548.66點，上漲28.65點，漲幅0.16%，成交值新台幣2528.37億元。

王兆立表示，近期國內本土及中國大陸疫情升溫，不過疫情影響性相對小，俄烏戰爭及升息問題是主要的負面因子。雖然俄烏情勢並未進一步惡化，不過後續發展仍待進一步觀察，將影響台股難有連續性強攻的走勢，預期指數短期將呈箱型整理格局。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，目前台股月線及季線都往下，結構依然不穩定，有待利多吸引資金湧入，積極換手，才有助指數突破上檔壓力。

觀察近期量能不足，單日成交值不到3000億元水準，黃國偉預期，這並不利多頭上攻，預期台股短期將維持盤整走勢。（編輯：黃國倫）1110329