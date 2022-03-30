捷敏對景氣審慎樂觀 嘉定廠稼動率受上海封控干擾

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）中國上海COVID-19本土疫情蔓延封控，功率半導體封裝測試廠捷敏-KY上海嘉定廠3月稼動率和營收受干擾。展望今年，捷敏-KY規劃開發第三代半導體產品，對景氣審慎樂觀。

捷敏-KY今天下午參加台灣證券交易所舉辦線上財務業務說明會，捷敏-KY董事長鄭祝良表示，去年第4季中國大陸合肥廠完成搬遷，產能陸續開出，有助今年業績，對景氣審慎樂觀。

不過鄭祝良指出，今年變數需觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，目前上海地區因當地疫情變化，分批、分區封控，上海嘉定廠受干擾，主要是小區封控，影響員工到班，3月嘉定廠稼動率和營收受部分影響。

展望今年營運，捷敏-KY發言人王瑞萍表示，持續提升中國大陸合肥廠產能，目前中低壓及高電壓產品開發與生產並行，另外考量產品業務發展方向，計劃性擴充。

王瑞萍並指出，持續開發高附加價值以及第三代半導體相關產品；5G、工業用及車用產品市場，仍是未來發展重點。

捷敏-KY自結今年2月合併營收新台幣4.09億元，創同期新高，累計今年前2月自結合併營收8.59億元，較去年同期成長24.74%，也創同期新高。

捷敏-KY去年第4季合併營收12.92億元，創歷年單季新高，不過合肥廠預先雇用產線員工、效率尚未提升，以及中國大陸能耗雙控影響供應商原物料漲價，去年第4季合併毛利率27.27%，是7季以來低點；去年第4季營業利益2.62億元，營益率20.31%，也是7季以來低點。

捷敏-KY去年第4季稅後獲利2.04億元，是13季以來次高，單季每股稅後純益1.58元。

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去年全年捷敏-KY合併營收47.56億元，創歷年新高，去年合併毛利率29.57%，較前年32.09%減少2.5個百分點，去年合併營業利益約10.86億元，營益率22.83%，較前年24.52%減少1.7個百分點。

去年捷敏-KY稅後獲利8.58億元，較前年6.85億元成長25.3%，創歷年新高，去年每股稅後純益6.65元，優於前年5.31元。捷敏KY擬配發現金股息每股5.5元，是上市掛牌以來新高，配發率約82.7%。（編輯：張均懋）1110330