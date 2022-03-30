搶攻東南亞市場 台灣精品咖啡品牌進軍馬來西亞

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來自台灣的黑沃咖啡創辦人林佩霓（左）及馬來西亞Subplace執行長麥濰閎合影。（吉隆坡台貿中心提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年3月30日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）馬來西亞是台灣品牌業者發展的新南向重要市場之一，也是打進清真市場的跳板，外貿協會今天表示，除了先前的手搖飲及餐飲品牌外，今年也有來自台灣的精品咖啡進軍馬國市場。

外貿協會發布新聞稿表示，在台灣已有多家門市的台灣精品咖啡品牌「黑沃咖啡」（HWC Coffee）將與馬來西亞企業Subplace結盟，推廣其產品。黑沃期待4月在馬來西亞當地一家購物中心開設首家實體店面，預計年底前在雪隆地區設立15家實體店面。

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此外，隨著全球疫苗覆蓋率提升、各國逐步放寬邊境管制，國際商務活動逐步復甦，貿協今年規劃籌組5場參展團，協助業者與買主進行面對面實體交流與洽談，包括7月馬來西亞國際連鎖加盟展、8月印尼國際連鎖品牌展、10月的菲律賓亞洲連鎖加盟展、新加坡亞洲連鎖加盟暨授權展，以及11月越南國際連鎖加盟展。

為協助業者進軍海外市場，外貿協會今天下午也在台北舉辦「2022年新南向連鎖加盟商機研討會」，介紹馬來西亞及印尼連鎖加盟市場，並邀請當地連鎖加盟協會代表分享當地市場與消費趨勢。（編輯：黃自強）1110330