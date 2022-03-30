瞄準光學屏下指紋辨識 神盾攜力旺開發類比AI晶片

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（中央社記者張建中新竹30日電）智慧手機全螢幕當道，指紋辨識晶片廠神盾與矽智財（IP）廠力旺成功合作開發類比人工智慧（AI）晶片，應用於光學指紋辨識系統，將有效提升精準度且具備低耗能優勢。

神盾表示，隨著智慧手機吹起全螢幕風潮，指紋辨識功能從手機正面螢幕下方或手機背面，移往屏下，並催生光學指紋辨識成為下一代智慧手機的新標準功能。

神盾指出，礙於空間不足，往往只使用小型指紋辨識感測器以一小部份指紋進行辨識，這使得單一手指的部份指紋可能被誤認或剛好符合其他手指的部份指紋，形成安全疑慮。

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將人工智慧應用於指紋感測晶片，提升精準度是一解方，神盾表示，透過與力旺合作，結合指紋辨識軟體技術和非揮發性記憶體硬體技術，成功展現低耗能等類比AI晶片的優勢。

神盾指出，類比運算技術提高了以玻璃基板製作的大面積指紋辨識準確度，類比非揮發性記憶體則省去了靜態隨機存取記憶體（SRAM）等，有助拓展市場，神盾目前正與國際大廠評估合作。（編輯：楊凱翔）1110330