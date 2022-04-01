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Gogoro宣布5日赴美掛牌 將籌資95.8億元

2022/4/1 09:25（4/1 09:38 更新）
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電動機車大廠Gogoro 5日赴美掛牌。（圖取自facebook.com/Gogoro）
電動機車大廠Gogoro 5日赴美掛牌。（圖取自facebook.com/Gogoro）
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）電動機車大廠Gogoro今天發布新聞稿宣布，Gogoro和Poema Global股東通過雙方的業務合併，將於4月5日在那斯達克（Nasdaq）交易所，以股票代碼「GGR」掛牌，這樁借殼上市案（SPAC）將取得約 3.35億美元（約新台幣95.8億元）資金。

Gogoro表示，與公開交易特殊目的收購公司 （SPAC, Special Purpose Acquisition Company）Poema Global Holdings Corp.，今天宣布先前公布的業務合併，已於2022年3月31日在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會上獲得批准，業務合併預計在2022年4月4日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持Gogoro Inc.，預計將於2022年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克（Nasdaq）交易所開始交易。這是繼2006年奇景科技赴美掛牌後，睽違16年，再有台灣公司在美國資本市場掛牌。

Gogoro表示，業務合併順利完成時，預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資（PIPE）的資金至少3.35億美元。參與PIPE的夥伴包括Engine No. 1、美國前副總統高爾成立的永續能源發展基金Generation Investment Management、GoTo Group、鴻海、淡馬錫（Temasek）、潤泰集團與行政院國家發展基金等單位。

在業務合併完成後，Poema Global執行長Homer Sun會加入Gogoro的董事會。（編輯：趙蔚蘭）1110401

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