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納智捷高層人事異動 為明年電動車上市準備

2022/4/1 19:40
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）裕隆汽車今天代子公司納智捷發布重訊，納智捷董事長兼總經理姚振祥職務調整，由左自生接任納智捷董事長兼總經理，4月1日起即日生效，扛起明年電動車上市的新任務。

裕隆集團表示，左自生同時也是鴻華先進副董事長，納智捷是鴻華先進在台灣的首發客戶，隨著鴻華先進電動車產品逐步進入量產階段，納智捷如何從品牌端給顧客嶄新的體驗，這將是新一階段的任務。

裕隆指出，此一人事布局對裕隆集團納智捷品牌價值鏈，從裕隆汽車的製造、鴻華先進的研發到納智捷的品牌經營，面對新任務能起到整合、協調與溝通效率的積極作用，為明年上市的電動車新產品做好萬全準備。

左自生在汽車產業擁有豐厚資歷，他畢業於成功大學造船系和政治大學企家班，待過華創前身裕隆工程中心、參與過裕隆飛羚汽車設計製造，人稱「左爺」，是華創元老之一，他在華創的工號是「001」，2010年曾前往中國大陸，之後擔任東南汽車總經理，前後服務6年，對中國整車產業了解甚深。（編輯：楊凱翔）1110401

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