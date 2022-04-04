長三角動態清零 台商：生產可調控但物流混亂

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（中央社記者江明晏台北4日電）上海疫情升溫波及蘇州與昆山等地，業者表示，不論封閉式生產或停工，均可透過其他工廠調度，甚至發睡袋讓員工不出廠；現最大擔憂是封控措施導致物流運輸混亂，原物料進不來、貨品送不出去，恐遞延出貨時程。

上海當地台商私下向中央社記者表示，目前上海地區有的工廠可採封閉式生產、有的是整廠停工；對業者來說，基本上都可採由其他廠區調度因應作宏觀調控，但問題出在物流運輸非常混亂，等於貨都被封在上海，要等解封後才能恢復正常狀況。

在昆山地區的台商也說，動態清零防疫措施雖然嚴格，但工廠「只要向員工發放睡袋，人員只出不進，輪班支應生產」，即可暫時應對；問題出在「物流很亂」，成本勢必會相對應成長，出貨是否遞延，還要進一步觀察。

綜合長三角地區主要台商回報顯示，因所處地區與疫情狀況不同，各工廠所受影響不一。日月光投控說明，目前在物流措施受到保障下，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理，並提供廠區員工在日常生活上所有必需品及配套設施。

法人以大陸過往各城封城令為例指出，在工廠禁止人員進廠情況下，留在廠區內的員工仍可進行生產，預估對各廠商的營運影響應在可控制幅度，後續尚需留意解封的時間。

半導體檢測業者閎康表示，目前疫情看似趨於嚴重，但業者都認為，上海畢竟是大陸重要對外貿易港口城市，有機會於4月5日逐步解封，現階段對生產影響還不大，但物流狀況較難掌控。

至於台商匯聚的昆山地區部分，法人訊息指出，根據台灣PCB（印刷電路板）廠商的產能配置，以昆山廠產能占集團的比重來說，定穎為60%、台郡為50%、南電為40%、台光電為25%、欣興為20%。

法人指出，其中，南電、台光電、欣興已宣布配合停工，部分廠商由於已排定清明節假期4月3日至5日休假，封城令僅會影響2個工作天。（編輯：趙蔚蘭）1110404