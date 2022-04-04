韓媒：台積電獲輝達訂單力挺 可望擴增市占率

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（中央社首爾4日綜合外電報導）「韓國商業」月刊（Business Korea）網站報導，全球圖形處理器（GPU）龍頭輝達公司（Nvidia）已經決定，將下一代GPU的生產外包給台積電。

報導說，輝達計畫利用台積電的4奈米製程技術製造新一代的圖形處理器H100，這款新產品將自今年第3季開始供貨。輝達的另一款圖形處理器RTX 4000也將以台積電的5奈米製程技術量產。業內人士因此預期台積電將包辦輝達2022年出貨的所有圖形處理器訂單。

輝達到2019年都將數據中心和消費性電腦GPU外包給台積電生產，2020年首度選擇韓國三星電子（Samsung Electronics）為生產GeForce RTX 3000系列GPU的夥伴，希望藉由分散供應商降低生產成本和提升產品競爭力，卻因三星產品良率較低，令輝達難以銷售。

由於輝達在全球GPU市場的占有率高達80%，台積電未來在晶圓市場的市占率也料將進一步擴張。

專家指出，三星丟了一個大客戶，讓對頭台積電接手，將會吞下苦果。

不只如此，三星還可能失去另一個晶圓大客戶高通公司（Qualcomm），因為三星雖搶到為高通生產智慧手機用Snapdragon 8晶片的訂單，但據傳同樣苦於無法提升產品良率，因此高通已決定與台積電合作生產目前還在研發中的下一代3奈米應用處理器（AP）。

此外，據傳高通還將原本完全外包給三星的Snapdragon 8 Gen 1處理器轉單，部分在2021年第2季改由台積電生產。

三星電子高層慶桂顯3月中在股東大會表示，經過起初一段間的改善後，產品良率已趨穩定。他又說，中長期三星仍會與高通積極合作。（譯者：林治平）1110404