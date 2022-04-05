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中華電、台灣大與遠傳 啟動居家或分流上班

2022/4/5 18:10
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）本土疫情升溫，電信業者台灣大哥大宣布，清明長假後以居家上班為主要工作模式，中華電信也宣布分流上班將實施到4月10日，快篩陰性才能進公司上班；遠傳則指出，這波疫情前就已持續採居家上班及分流機制。

台灣大哥大再次啟動居家上班，今天率先宣布，自4月6日起至4月15日，全員以居家工作為主，以保護員工及員工家眷健康，同時確保公司營運韌性；技術單位、直營門市與客服人員依業務需求安排人力配置，並確實做好防疫相關個人防護措施。

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中華電信表示，公司分流上班將實施到4月10日，針對這次清明連假，已提醒員工若有參加大型聚會活動、掃墓活動，連假過後可申請居家上班至4月10日，同時持續採分流上班，且要進行快篩，確認為陰性才能進公司上班，篩檢費用由公司支付。

遠傳指出，針對防疫措施皆有訂定緊急應變計畫，進入辦公處所人員會徹底執行防疫規範，將取消訪客進入辦公場域及限制實體會議參與人數；在這波疫情前，就已持續讓公司員工申請居家上班及啟動分流機制。（編輯：楊凱翔）1110405

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