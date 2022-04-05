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Gogoro在美掛牌首日 股價一度飆漲逾38%

2022/4/5 21:58
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）Gogoro透過與公開交易特殊目的收購公司（SPAC）Poema合併後，今天改以代碼GGR在那斯達克（Nasdaq）重新掛牌，開高後衝高來到17.59美元，漲幅逾38%。

Gogoro於2022年4月4日與Poema完成業務合併，4日當天Poema股價即應聲飆漲23.69%來到12.74美元，市值衝上5.494億美元；雙方完成合併後，今天改以代碼GGR重新掛牌，以15.99美元開盤，隨後衝上17.59美元，盤中漲幅逾38%，成交量超過83萬股。

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Gogoro於2021年到2022年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到中國、印度和印尼等全球前三大二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過5億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

另外，Gogoro今年2月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產問世，迄今已管理超過2億7580萬次的電池交換，為台灣每年銷售電動機車的97%車輛提供即換即行的動力。（編輯：楊凱翔）1110405

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