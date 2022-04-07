群電3月營收創新高 光寶科寫4年來同期最佳表現

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）群光電能受惠商用及電競筆電需求強勁，3月及第1季營收分別創下單月與同期新高；光寶科技則在產品組合持續優化下，單月營收創下4年來同期新高。

群電今天公布3月營收新台幣38.68億元，月增28.8%，年增9.3%，突破傳統淡季表現，創下單月歷史新高紀錄。第1季合併營收104.93億元，同步改寫同期新高，年增5.1%，優於市場預期。

光寶科3月全球合併營收來到151.47億元，月增31%、年增14%，創下4年來同期新高紀錄。光寶科表示，主要受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定，累計今年1至3月合併營收412.31億元，年增9%。

群電表示，雖然第1季是傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品需求強勁，加上運用於HPC/AI的4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，激勵整體營收優於預期。產品線中，電競筆電及伺服器電源的成長表現最為優異，營收年成長率均達雙位數以上。

另外，新產品衛星通訊電源於去年10月開始量產後，訂單規模快速提升，目前正努力備料及拉升產能，以滿足客戶需求，第2季還有更高階的新機種要投產，預期衛星通訊電源的營收貢獻在今年將顯著提升。

展望第2季，群電指出，近期大環境的不確定性持續上升，除了通膨惡化、俄烏戰事延續外，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大及封城等諸多管制，也為全球的消費需求及供應鏈管理帶來雙重挑戰。

面對電子業傳統淡季，群電預期品牌客戶將審慎保守應對，目前觀察到客戶對消費性產品展望較為保守，但伺服器、商用及電競筆電電源訂單穩定性仍高，第2季營收將力拚雙位數年成長。

光寶科表示，光電部門3月營收占整體20%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收月增10%。

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雲端及物聯網部門月營收占比31%，已連3月達到整體營收3成；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增37%。

資訊及消費性電子部門營收占比達49%；其中，筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增36%。（編輯：楊蘭軒）1110407