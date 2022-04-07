星展銀估央行升息步調穩健 每季可能調半碼

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（中央社記者蘇思云台北7日電）星展銀行（台灣）今天舉行2022年第2季經濟展望線上說明會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣央行升息步調應屬穩健，預期今年接下來每季還會升半碼（0.125個百分點），一路持續到明年。

馬鐵英表示，全球今年出現四大變化，包括俄烏戰爭爆發、帶動油價上漲、美國進入升息循環以及疫情再起等，也為台灣今年經濟增添不確定性，但影響應屬可控。星展把台灣今年經濟成長率從2.8%上修到3.8%，把消費者物價指數（CPI）從1.3%上修到2.3%。

馬鐵英表示，星展把今年布蘭特油價從先前預測的一桶77到82美元上修到95到100美元，美國聯準會（Fed）今年還會升息8碼、明年升息4碼，預期聯邦基金利率今年底達2.5%、明年底達3.5%。

至於台灣央行的升息步調，馬鐵英表示，從過去經驗來看，央行除了在2004年、2007年曾一次升1碼外，其餘升息週期中多數都是一次半碼，採溫和步調。央行今年3月升息1碼應是一次性行為，估今年接下來每季升半碼，一直持續到明年，預計明年底基準利率會超過2%。

馬鐵英表示，台灣過去進入升息週期後，都是持續性的升息，如果央行停止升息，通常是要看到整個經濟景氣循環出現風險才會轉向。

至於升息到什麼程度才可能對實體經濟或房市產生影響，馬鐵英認為，就算今年每季都升半碼，整體貨幣政策仍屬寬鬆，對經濟影響不大。從歷史經驗來看，累計升息幅度要到100基點（1基點為0.01%）、基準利率要2%以上，緊縮時間1年以上，才會看到資產價格有大幅調整，台灣應該要到明年才會看到對房地產或實體經濟產生影響。

近期雖有俄烏戰爭、油價上漲等風險，但馬鐵英認為，應該不至於讓台灣經濟陷入衰退，只是可能第2季經濟成長的季增率會因此放緩。台灣第2季經濟表現需要關注2點，包括中國疫情對台灣供應鏈影響，以及台灣本土疫情是否惡化、進而影響內需與民間消費等。

媒體關注新台幣近期走貶，有沒有推升輸入性通膨疑慮，進而影響央行收緊貨幣政策的步調。

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馬鐵英表示，從內部估算來看，油價上漲應該不至於使台灣陷入停滯性通膨，就算新台幣近期有貶值，但未必是持久情況，台灣基本面算穩健，從台灣貿易與經常帳、國際收支數據來看，不會特別擔心新台幣貶值推升輸入性通膨，四小龍中南韓這部分壓力可能還比台灣大一些。

至於半導體產業展望，馬鐵英表示，半導體晶片目前仍供不應求，但消費電子端需求有一點減弱，尤其是手機等消費電子產品，主要是全球經濟前景不確定性所致，但另一方面，數位基礎設施需求仍旺盛、加上人工智慧、物聯網、元宇宙方面的需求依然蓬勃，半導體今年需求仍穩健，但對於明年看法較保守，有可能產能過剩或是出現供需調整。（編輯：潘羿菁）1110407