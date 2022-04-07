上市櫃去年營收近40兆獲利逾5兆 雙創近10年新高

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會公告2021年上市櫃公司累計營收合計新台幣39.9兆元，年增16.56%，累計稅前淨利達5.22兆元，年增72.17%，營收、獲利雙創近10年新高水準。上市公司獲利大進補主因航運業、半導體業及金融保險業推升。

金管會今天公布，上市公司（不含第一上市）2021年度累計營收達37兆3204億元，較去年同期增加16.5%；稅前淨利為4兆9114億元，較去年同期成長74.69%，營收、獲利雙創近10年新高。

金管會證期局副局長高晶萍說，2021年度上市公司獲利成長主因航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，加上終端銷售持續成長，供需失衡使運價維持高檔，推升獲利大進補；半導體業受疫情影響加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，也推升獲利；金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

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上櫃公司（不含第一上櫃）2021年度累計營收為2兆5803億元，較去年同期成長17.33%；稅前淨利為3134億元，較去年同期成長40.48%，營收、獲利也雙創近10年新高表現。

高晶萍指出，2021年度上櫃公司獲利成長主因為半導體業受惠市場需求增加，帶動半導體產業鏈成長，產品價量俱增，營收、獲利雙雙成長；電子零組件業因下游印刷電路板產業及被動元件等訂單需求回升，加上去年同期受疫情影響基期較低，獲利也有大幅躍進；鋼鐵工業則因國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，帶動獲利成長。（編輯：黃國倫）1110407