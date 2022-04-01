上市公司去年獲利創高 稅前淨利增7成衝破5兆元

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（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所今天表示，全體上市公司110年度總稅前淨利新台幣5兆237億元，創下新高，較109年度成長2兆1369億元，增幅74.03%，國內經濟成長動能延續，上市公司獲利表現佳。

證交所透過新聞稿說明，去年獲利成長產業主要為航運業、半導體業及金融保險業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，另終端銷售仍持續成長，供需失衡使運價維持高檔，讓獲利衝高。

半導體業受惠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速數位轉型、5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

證交所指出，全體上市公司110年度總營收38兆2408億元，再創新高，較109年度成長5兆1594億元，增幅15.6%。

另外，本國上市公司110年度營收37兆3204億元，較109年度成長5兆531億元，增幅15.66%；110年度稅前淨利4兆9114億元，較109年度成長2兆1017億元，增幅74.8%。

第一上市公司（外國註冊公司未在國外上市，在台上市）110年度營收9204億元，較109年度成長1063億元，增幅13.06%；110年度稅前淨利1123億元，較109年度成長352億元，增幅45.65%。

110年度，來自航運、融資服務、半導體及貿易百貨等產業業務需求成長，推升KY公司獲利續創佳績。

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全體上市公司獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業，水泥工業主因煤價上漲侵蝕毛利，另中國實施能耗雙控及限電，使出貨量減少，導致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊，致獲利不如預期。

證交所說明，本國上市公司及第一上市公司，不包含中福、樂士、台開及互億，110年度財務報告分別計883家及76家，已於111年3月31日完成公告申報。（編輯：楊蘭軒）1110401