更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

上市公司去年獲利創高 稅前淨利增7成衝破5兆元

2022/4/1 22:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所今天表示，全體上市公司110年度總稅前淨利新台幣5兆237億元，創下新高，較109年度成長2兆1369億元，增幅74.03%，國內經濟成長動能延續，上市公司獲利表現佳。

證交所透過新聞稿說明，去年獲利成長產業主要為航運業、半導體業及金融保險業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，另終端銷售仍持續成長，供需失衡使運價維持高檔，讓獲利衝高。

半導體業受惠COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速數位轉型、5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利。金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

證交所指出，全體上市公司110年度總營收38兆2408億元，再創新高，較109年度成長5兆1594億元，增幅15.6%。

另外，本國上市公司110年度營收37兆3204億元，較109年度成長5兆531億元，增幅15.66%；110年度稅前淨利4兆9114億元，較109年度成長2兆1017億元，增幅74.8%。

第一上市公司（外國註冊公司未在國外上市，在台上市）110年度營收9204億元，較109年度成長1063億元，增幅13.06%；110年度稅前淨利1123億元，較109年度成長352億元，增幅45.65%。

110年度，來自航運、融資服務、半導體及貿易百貨等產業業務需求成長，推升KY公司獲利續創佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全體上市公司獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業，水泥工業主因煤價上漲侵蝕毛利，另中國實施能耗雙控及限電，使出貨量減少，導致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊，致獲利不如預期。

證交所說明，本國上市公司及第一上市公司，不包含中福、樂士、台開及互億，110年度財務報告分別計883家及76家，已於111年3月31日完成公告申報。（編輯：楊蘭軒）1110401

延伸閱讀
上市公司11月營收年增9.01% 航運油電鋼鐵表現亮眼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族