疫情加缺工 台北漢來飯店延後開幕

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漢來海港今年邀請有30年資歷以上的紐西蘭籍主廚客座設計，結合「愛麗絲夢遊仙境」主題，在全台7家漢來海港推出8款甜點。（漢來提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月7日

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（中央社記者江明晏台北7日電）餐飲業成本壓力持續攀升，加上人力短缺，經營挑戰不小，漢來美食旗下台北漢來大飯店因疫情、缺工等問題影響，已將開幕時間從今年底延後至明年第一季。

漢來美食旗下的漢來海港是吸金能力極強的吃到飽餐廳，主管表示，近期受到本土疫情干擾，約有50%客人取消訂位，但由於疫苗覆蓋率提高，全球普遍以流感視之，消費者有「與疫共存」的想法，態度不若去年5月時恐慌，也因此仍有半數訂位客戶留存。

即使在疫情中，漢來海港仍照常舉行一年一度的甜點季，今年邀請有30年資歷以上的紐西蘭籍主廚客座設計，結合「愛麗絲夢遊仙境」主題，在全台7家漢來海港推出8款甜點

此外，漢來美食今年放緩展店腳步，原訂在今年底於南港經貿園區的台北漢來大飯店一口氣開展9個餐廳，考量疫情因素，將延後至明年第一季開出，但今年仍會新增4至5家店，包含一個中菜新品牌在內。

漢來美食表示，台北漢來大飯店目前硬體建設已接近尾聲，但近期疫情反覆，市場氣氛並不是很好，加上缺工問題仍然明顯，一次性開出9家餐廳，需要至少數百位員工，與科技、電子業搶人並不容易，因此才決定將開店時間往後延。

不過，漢來其他品牌展店腳步也持續，包括既有中菜品牌「上菜」在內，還要再新增另一中菜品牌，預計7月問世，而今年的新店都會開在高雄。

受到原物料成長影響，餐飲掀起漲價潮，漢來美食旗下品牌都有幅度不等的價格調漲，但漢來美食表示，今年以來原物料價格仍維持高檔，並未回落，因此今年食材成本的壓力還是很大，但短期之內絕對不會再漲價。（編輯：林興盟）1110407