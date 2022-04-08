安聯集團將進軍純網路產險 鎖定電信、電商結盟合作

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會擬開放設立純網路保險，在台外商壽險龍頭、德商安聯集團近日著手評估在台灣進軍純網路產險市場，安聯人壽總經理林順才今天表示，已取得總部同意正在研議規劃，未來在台灣布局希望攜手電信公司或線上銷售平台設立純網產。

金管會最快今年8月將開放業者申設純網保，近期國內大型金控包含中信金、富邦金都證實正進行評估，市場又傳出德國安聯集團也擬在台灣搶進設立純網路產險公司。

安聯集團在台灣設有安聯人壽，為台灣的外商壽險龍頭，林順才指出，安聯集團將朝申設純網保的方向進行，初步評估對純網路產險較有興趣。

依金管會規劃，純網保股東必須同時有金融業者和金融科技業者，林順才說，安聯有品牌、技術、資源和人才，在台灣還缺少的是通路，若合作的業者能提供平台通路互補會是最理想的狀態。

林順才表示，安聯人壽目前還沒有洽談的合作對象，就目前初步評估，希望未來攜手合作的對象為電信或線上銷售平台業者。

日前市場點名中信金、富邦金都有意申請設立純網路產險，2家公司也證實評估中。

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富邦金旗下富邦產險為產險業龍頭，加上富邦集團旗下有電商momo富邦媒、電信台灣大哥大等，市場也預期富邦金若搶進設立純網路產險，可望應用集團資源推出創新保險場景。

安聯人壽1995年成立，是台灣第一大外資壽險公司，2021年新契約保費收入市占率6.2%，居業界第6大壽險，也是外商壽險龍頭。台灣市場為德國安聯集團相當重視的主要壽險市場之一，近年不僅在業務面持續推進，也積極拓展服務版圖。（編輯：潘羿菁）1110408