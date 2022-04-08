證交所攜手寬量國際 邀47家上市櫃公司會談

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（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天宣布，再次攜手寬量國際，於4月11至22日舉辦11th Taiwan CEO Week on Air線上引資活動，邀請來自資訊電子、生技醫療、金融服務等47家上市櫃公司會談。

證交所發布新聞稿指出，此次引資活動預計與來自亞太、美國及歐洲地區機構投資人進行會談。

證交所說明，自2020年疫情爆發以來，證交所已與寬量國際舉辦4場線上引資活動，獲得海內外機構投資人熱烈迴響。

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證交所於2021年7月20日推出創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式企業進入台灣資本市場籌資；本次特別於4月13日安排「創新板專題線上論壇」，希望深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解。

創新板專題線上論壇將由證交所總經理簡立忠及寬量國際執行長李鴻基致詞揭開序幕，再由證交所交易部代表介紹創新板交易機制；並由錼創科技、走著瞧及果翼科技3家新創公司創辦人進行公司簡介，由李鴻基主持座談，邀請證交所副總經理陳麗卿及3家新創公司代表針對未來展望進行深度交流。（編輯：張良知）1110408