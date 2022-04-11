矽品獲車用網宇安全認證 涵蓋台灣和中國廠區

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密布局智慧車，全廠域包括台灣和中國大陸廠區通過ISO/SAE 21434車用網宇安全（Automotive cybersecurity）認證，相關規範整合並落實在生產環節。

矽品今天透過新聞稿指出，ISO/SAE 21434車用網宇安全標準是車聯網發展的重要里程碑，汽車安全（Security +Safety）一直是汽車工業發展過程中不可或缺的一環，若沒有網宇安全，就沒有功能安全（Functional safety）。矽品取得ISO/SAE 21434認證，正式邁向智慧車新時代。

矽品精密品保暨工程中心副總經理林英仁表示，為了達到2050淨零排碳目標，迎接智慧車時代，矽品加速推動智慧車應用多元布局，車用網宇安全將為首要關鍵，有鑑汽車資安事件層出不窮，凸顯車聯網資訊安全重要性，為了提早識別車載產品生產時的潛在威脅與安全漏洞，矽品3月取得TUV NORD ISO/SAE 21434車用網宇安全管理系統國際標準認證。

TUV NORD建議，車聯網技術創新及網路普及化，車聯網與智慧車已是產業發展重要趨勢，確保產品供應鏈安全設計（Security by design），相關車聯網資安要求及國際資安規範，受到車用市場及供應鏈高度重視。ISO/SAE 21434國際標準，在解決汽車產業網絡安全問題，從整個產品生命週期到產業供應鏈，都應系統性控管網絡安全風險管理。（編輯：張均懋）1110411