投資型保單禁連結高收債基金 金管會：不溯及既往

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（中央社記者謝方娪台北11日電）金管會擬修法限制投資型保單未來不得連結非投資等級債券基金，例如高收債基金等，金管會指出，新制會針對法規發布後的新投資適用，不溯及投資型保單現有新台幣5000億元連結高收債基金部位。

金管會預計今年第2季修正投資型保單連結投資標的規定，比照先前對目標到期債券型基金的限制，進一步規範投資型保單連結的債券基金信評不得為非投資等級，包含連結類全委帳戶的投資型保單在內，年初消息一傳出，引起保險業高度關注。

國民黨立委曾銘宗今天在立法院財委會關注政策後續變化，金管會保險局長施瓊華表示，現在正在研議、會進行處理，未來投資型保單連結的債券基金確定不得為非投資等級；也會一併檢討類全委保單投資內容。

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施瓊華說，新制會在新法令發布之後適用，即投資型保單不得連結高收債基金新制只會針對新投資部位，投資型保單目前連結高收債基金約有5000億元左右規模，會由保險業自行處理，若保險業調整標的，以後就不能再新增投資高收債，即現有部位將隨保險業自行調整慢慢消失。

施瓊華會後受訪指出，依照規定，目前壽險業海外投資僅限投資等級，非投資等級定義為信評低於「BBB+」，不過證期局定義非投資等級債券基金為「BBB-」以下；未來投資型保單限制的投資等級認定基準為「BBB+」還是「BBB-」以上，預計4月會再找業者討論，6月底前拍板。（編輯：潘羿菁）1110411