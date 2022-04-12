力達-KY看好螺桿機 泉州研發生產基地今年完工

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY看好螺桿空壓機成長，今年目標完成100馬力以上自製螺桿主機，中國泉州工業園區預計今年完工，作為發展高階螺桿機研發生產製造基地。

力達-KY今天下午參加台灣證券交易所舉辦第一上市公司財務業務說明會，董事長吳建能透過視訊表示，看好螺桿空壓機成長空間大，中長期研發擴大中大馬力螺桿機的商品種類，開發其他螺桿衍生應用市場，今年目標完成100馬力以上自製螺桿主機，提升毛利率和獲利能力。

此外，吳建能指出，力達-KY持續開發節能螺桿產品，推廣低壓變頻螺桿、雷射切割專用螺桿機等新品。

在產能布局，力達-KY在中國泉州台商投資區興建工業園區，作為長期主力發展各項高階螺桿機研發生產製造基地，目前進度約80%，預計今年完工。

力達-KY自結3月合併營收新台幣2.51億元，月減12.58%，年減5.66%，是13個月來低點，累計第1季自結合併營收10.14億元，年增13.14%。

去年力達-KY合併營收50億元，年增14%，合併毛利率19.03%，年減1.7個百分點，主要是去年第4季產品毛利率受到原物料價格上漲影響，去年營益率10.47%，年增1.4個百分點，去年稅後獲利3.62億元，年增40.7%，去年每股基本純益3.13元。

從產品營收比重來看，去年活塞式空壓機占比約24.25%，螺桿式空壓機占比約59.35%，渦旋式空壓機占比約13.2%。

從應用來看，去年機械製造占比約35%，生物製藥占比約10%，食品加工占比約8.4%，電子電器占比近7%，石化化工占比約6.8%，汽車製造與養護占比約4.7%。

從市場來看，去年第4季中國市場占比約75%，亞洲占比約8.7%，歐洲占比約8.2%。（編輯：楊凱翔）1110412