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解封題材激勵觀光股開紅盤 鳳凰、山富等亮燈漲停

2022/4/13 10:33
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（中央社記者江明晏台北13日電）台股今天反彈大漲，觀光類股今天重振雄風，具備解封題材的旅行社股今天搶盡鋒頭，雄獅勁揚近9%，重返百元大關，鳳凰、易飛網、山富、五福均漲停，飯店股如晶華、夏都也氣勢如虹。

美股4大指數開高收低，台股今天開盤反彈，早盤大漲逾200點，最高來到17227.6點，重返萬七大關之上，收復5日線約17134點。

中國為防疫清零大動作封城，影響台廠生產時序，加上消費性電子產品需求端出現下滑疑慮，電子供應鏈前景蒙塵，部分資金挪移至傳產類股，具備解封題材的觀光股重振雄風。

觀光族群今天買盤暢旺，在旅行社股領軍下，指數大漲逾3%，雄獅勁揚近9%，至103元，重返百元大關，鳳凰飆漲停滯73.7元，燦星旅大漲逾7%，易飛網、山富、五福均漲停。

飯店股同樣抬頭，夏都上漲逾6%，晶華勁揚近5%，六福也有3.5%的漲幅。

不過，本土疫情仍未見趨緩，以內需為主的餐飲股今天雖部分力守紅盤，漲勢就相對平緩，王品上漲2%，瓦城則下跌約0.2%，漢來美食平盤。（編輯：潘羿菁）1110413

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