裕隆：與鴻華合作首款電動車2023下半年推出

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）裕隆今天舉行線上法人說明會，副總經理李建輝表示，納智捷委託鴻華先進（MIH）合作開發的第一款電動休旅車Model C，預計明年下半年推出。預估納智捷年銷量在3000輛上下就可達到損益兩平。

MIH所發表的Model C休旅車、Model E轎車推出時間受到關注，李建輝表示，目前主要是Model C，預計明年下半年推出。今年包括裕隆本身、納智捷、華創都有改變營運模式，將推動集團整體獲利表現。納智捷的損益兩平點約在年銷3000輛左右。

法人也關心中國疫情封城對裕日車的影響，李建輝表示，裕日車零件來源分散，以大陸供應商來說，到4月份供應無問題，每月定期做零件調達對應確認。

裕隆去年營運明顯好轉，獲利創近16年新高，EPS來到 4.62元，原本董事會提案配息1元，配發率僅約21.65%，後來回應股東期待，將股息拉高至1.5元，配發率32.47%。

李建輝說明，主要因應未來財務及營運資金需求規劃，財務體質改善，以增進未來股東利益。包含：償還到期公司債、投資興建裕隆城商場、改善轉投資公司財務體質及營運轉型投資，以及中長期事業轉型佈局，如電動車、綠儲能等及ESG方案推動。

另外，因應氣候變遷淨零碳排、多元整合智造的永續經營策略佈局，裕隆積極推動「碳中和」儲能櫃製程，協同策略合作伙伴開拓儲能生態系海外市場。

裕隆預計於2022年達到儲能櫃製程綠電、耗電供需平衡， 2023年完成碳中和先導運行場域。將佈建太陽能直供儲能製程場域，導入數位能源管理系統調控製程發用電。

新店裕隆城進度部份，商場建物使用執照已於今年2月25日取得，目前持續展開室內裝修工程與商場的規劃作業，預計於 2023年上半年商場開幕。預估2023年商場可貢獻租金約新台幣2.5億 （23年還不是完整年度開業），預計之後完整年度可達到一年3.5億到4億元租金貢獻。（編輯：郭無患）1110413