亞太電發展元宇宙 陳鵬：好服務不會因合併消滅

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（中央社記者江明晏台北13日電）亞太電信瞄準元宇宙浪潮，積極打造平台與應用。董事長陳鵬表示，元宇宙是趨勢，一定要跨進來，而亞太電未來將與遠傳合併，相信只要是好東西，遠傳也會承接下去，用戶和服務都不會因合併消滅。

亞太電信今天舉辦記者會宣布，攜手XRSPACE等生態夥伴，打造XLAND多功能元宇宙共享空間，提供企業與消費者自主創建可即時互動與跨裝置多人互動的元宇宙空間。

亞太電董事長陳鵬受訪時表示，元宇宙就是趨勢，一定要跨進來，但坦言用戶數目標和商業模式還要探索，初期不設立目標，不過至少人潮要先創造出來。

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他也坦言，元宇宙商機還在初期階段，不要期待前一、兩年就要像是電影「一級玩家」的場景，這都得仰賴軟硬體更進一步的發展，技術還有很多進步空間，屆時技術發展到不同程度，就會有新的應用，終將成為一個新的宇宙。

由於亞太電信未來將與遠傳電信合併，相關應用是否有承接上的問題，陳鵬表示，亞太電在打造元宇宙應用時，雙方根本還沒談到合併議題。由於合併還要經過主管機關核准，目前兩家都是獨立營運的公司，必須照自己步調走，他認為，只要是做到好的東西，相信遠傳也會承接下去，用戶和服務都不會因為合併消滅。（編輯：楊蘭軒）1110413