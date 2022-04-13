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亞股多收高 無視美通膨攀升

2022/4/13 18:21
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（中央社香港13日綜合外電報導）亞洲股市今天多收漲，無視美國最新公布的通膨數據引發前一天的歐美股市挫跌。其中日經指數收盤勁揚近2%，領漲區域股市。

美國公布3月消費者物價指數（CPI）較上年同期攀升8.5%，創1981年12月來最大增幅；和上月相比則是增加1.2%。

俄羅斯入侵烏克蘭，以及西方制裁莫斯科引發全球能源和糧食價格飆漲，美國3月消費者物價指數報告是首個完整涵蓋這些衝擊的經濟數據。

儘管美國聯邦準備理事會即將升息，以平抑通膨，但不會有立竿見影效果。

日本股市無視這些疑慮，基準日經指數收盤大漲近2%。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）在報告中表示：「日經指數本週下跌超過600點後反彈。市場對美國可能過度緊縮貨幣政策的謹慎態度已降，成長股有回購現象。」

City Index資深市場分析師辛浦森（Matt Simpson）表示：「沒錯，美國通膨高漲，40年來最大增幅。但我們已習慣這些極端的頭條新聞。再者，高通膨不再是新聞，市場焦點現在轉向通膨趨勢，以及可能要多久才拉回。」

日經指數今天收漲1.93%，來到26843.49點。港股恆生指數收漲0.26%，來到21374.37點。上海綜合股價指數收跌0.82%，來到3186.82點。

首爾、新加坡、台北、雅加達和雪梨股市都上漲，威靈頓股市則下跌。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110413

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