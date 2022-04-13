台灣戴姆勒亞洲商車宣布合併賓士品牌卡車

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）國內商用車龍頭FUSO總代理台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）今天宣布，合併賓士品牌卡車（Mercedes-Benz Trucks）。

雙方合併後，台灣戴姆勒亞洲商車將擁有FUSO及Mercedes-Benz兩大商車品牌，加上原有商車通路龍頭裕益汽車，三強連手開拓新布局。

台灣戴姆勒亞洲商車董事長林純姬在合併記者會上表示，透過FUSO及Mercedes-Benz Trucks兩大商用車龍頭品牌整併後，將可為全台更多商家及駕駛帶來新的服務。

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台灣戴姆勒亞洲商車執行長王立山指出，在雙品牌整併後，中、重車及巴士的產品線將更為完整，擴大整個服務版圖，透過更多噸數的產品選擇，深入長途運輸、旅遊業及消防救災特種車輛等各產業需求。

針對雙品牌整併後的策略及目標，王立山以「H.E.R.O」來分享未來的擘劃，包括引領「產業High performance setup」、「零排E-mobility leader」、「品質Renaissance package」及「客服Operations2.0」。（編輯：張良知）