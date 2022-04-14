基米攜台大生技中心成立產學合作教育平台

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）基因定序廠基龍米克斯生物科技繼3月宣布與工研院共同建置國內首座核酸疫苗佐劑廠完工後，今天宣布與台大生技中心簽訂「前瞻技術產學合作教育平台備忘錄」，將共同建立核心實驗室。

基米今天與台大生物技術研究中心簽訂「前瞻技術產學合作教育平台備忘錄」，雙方將透過共同建立核心實驗室，在台大校園內打造一個前瞻性的生物技術實作場域。並且舉辦一系列應用課程，讓學子們廣納最新穎的生技物術、接軌產業發展趨勢，厚植創新研發能量，提升台灣在國際市場的競爭優勢與地位。

今天簽約儀式由台大生技中心主任沈湯龍，以及基米總經理江俊奇代表雙方完成。

根據備忘錄，台大生技中心提供學習場地，基米則提供先進儀器設備與相關技術支援，搭配一系列的基因定序、單細胞檢測技術與大數據生物資訊等應用課程，邀請業界專家分享最新的技術與應用，盼縮短學用差距。

江俊奇表示，台灣學研界有著充沛的研發能量，協助學術界使用創新的技術進行科學探索、甚至逐步落實商化，一直是基米努力的目標，未來希望透過此平台，不僅能培育出優秀的本土生技人才，更有機會針對次世代基因體定序應用服務領域做進一步的創新開發與商化，對台灣建構精準醫療、預防醫學等大健康產業鏈做出貢獻，共創多贏。

國立台灣大學研發長李百祺指出，COVID-19凸顯基因體和核酸技術在未來生技領域的潛力。台灣大學在相關領域優秀的研發人才和成果將可以透過這樣的產學合作平台來貢獻社會，維護人類健康以及產業轉型。

沈湯龍也表示，大學內的研究和人才培育應與產業接軌，使得研發成果可與產業對接並且讓學生在就業上可以無縫接軌和學以致用。（編輯：楊凱翔）