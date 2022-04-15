中鋼5月盤價漲2.95% 主力產品仍低於進口報價

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（中央社記者潘智義台北15日電）中鋼公司今天公布5月盤價，產品基價平均每公噸調漲新台幣500至1200元，平均漲幅2.95%；其中熱、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

中鋼透過新聞稿指出，近來煤鐵及鎳、鋁、鋅等合金鐵原料價格大幅波動，鋼廠承受原料上漲風險，加上近期新台幣連續巨幅走貶，使鋼廠進口原物料成本壓力升高，相對地，將有利下游業者提升出口競爭力。

中鋼說明，審酌短期內國內外疫情不斷升溫，影響鋼鐵業供需，新台幣匯率波動風險及下游業者尚未擺脫塞港等供應鏈瓶頸，為協助下游客戶穩健接單，鞏固國內用鋼產業發展動能，決議5月盤價仍採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，持續「有序反應成本，逐月合理調整」。

中鋼5月盤價調整為熱軋鋼板（一般料）每噸新台幣1200元；熱軋鋼捲1200元、冷軋鋼捲1000元、電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）1200元、熱浸鍍鋅鋼捲 （建材、烤漆料、電腦、家電、其他料）1200元、電磁鋼捲（中低規、高規）500元。

中鋼公司強調，台灣出口表現亮眼，2月外銷訂單連24紅，達515.6億美元，創歷年同期新高，去年固定投資突破新台幣5兆元，奠定今年經濟成長基石；製造業指數PMI連續21個月呈現擴張，基本面展望好。

不過，俄烏戰爭持續延燒，推升能源及大宗物資價格位至歷史高點，為對抗日趨嚴峻的通膨壓力，美國聯準會（Fed）積極啟動升息循環，台灣央行也於3月同步升息1碼，創15年來最大升幅。Fed擬加大升息步調並預計於5月起加速縮表，每月減持購債950億美元，帶動美元強勢走升，使亞洲及新興市場貨幣匯率風險擴大。

另外，4月以來國內本土疫情加速升溫，中國政府為遏止疫情加劇，採嚴格封城措施，擾亂全球供應鏈，並加深市場不確定性。然全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩。

俄烏戰爭延燒，中鋼評估，全球鋼材供應依然緊張，烏克蘭東南部主要鋼廠受砲火波及，黑海沿岸港口無法出口，歐美國家對俄羅斯祭出多項經濟制裁。歐盟自4月1日起禁止進口俄國鋼品，並釋出防衛措施之下俄羅斯的平板鋼品配額，每年400萬噸給予他國，各國鋼廠遂積極轉向出口歐洲高價市場，造成亞洲及其他區域供給一度緊縮，國際鋼價大幅翻漲。

近期中國各地疫情再度升溫，鋼鐵重鎮如山東及河北受內陸通行管制，造成原料供應不順，共數十座高爐被迫檢修，其他如上海、深圳等也受封城影響。日本製鐵九州大分廠於4月9日發生鐵水外洩問題，其1號高爐降載運營，短期內國際鋼鐵供給仍將延續吃緊情形。

國際鋼材供應短缺，加以各國鋼廠承受原物料、能源和運費成本劇烈波動，催動鋼價輪番上漲。俄烏戰爭爆發以來，歐洲熱軋行情每公噸突破1450美元，吸引日韓印土等鋼材出口，造成亞洲鋼材資源減少。

美國鋼鐵生產約7成以電爐為主，其生鐵原料約6成來自烏俄兩國，因國際生鐵及廢鋼價格翻揚，美國熱軋行情每公噸已上漲至1600美元以上，自戰前低點累積漲幅逾500美元。

日本製鐵宣布對4至9月汽車用料每公噸調漲2萬日圓、5月發貨薄板一般鋼材每公噸調漲1萬日圓，另外，中國寶武、鞍本及河靜FHS最新盤價陸續開出平高盤，國際鋼價欲小不易。（編輯：楊凱翔）1110415