獨角獸赴海外掛牌 台灣創新板持續爭取創新公司

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（中央社記者潘智義台北16日電）Gogoro、沛星互動科技（Appier）分赴美、日掛牌，對於外界質疑沒能把兩家創新獨角獸留在台灣創新板掛牌，台灣證券交易所表示，兩家公司有自身籌資及市場規劃，無礙創新板發展，將持續拜訪創新公司爭取掛牌。

台灣創新板、戰略新板去年7月20日開板，櫃買中心的戰略新板已有多家公司掛牌，但證交所的創新板卻一波多折。

原本已提出申請的仁新藥業在開板前突然撤件，造成創新板開板當天無股票掛牌的窘境，直到去年底都沒有任何公司掛牌；接著又傳出極力爭取的電動機車龍頭Gogoro琵琶別抱，計畫赴美上市。

台灣力推綠能產業，成立於2011年的Gogoro電動機車順勢引領趨勢，積極投資生產智慧電池及交換網絡，成為台灣電動機車領導品牌，並為台灣每年銷售電動機車中的97%提供即換即行動力；近兩年也拓展到中國、印度、印尼，與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在全球前3大二輪車輛市場耕耘商機。

以Gogoro在電動機車領域的創新成就，自然也成為證交所極力爭取、並鎖定留在台股掛牌的新創企業獨角獸，可惜事與願違。

Gogoro透過特殊目的收購公司（SPAC）與合作對象Poema Global完成合併，於美東時間4月5日以股票代碼GGR在那斯達克股票市場（NASDAQ）掛牌。而Gogoro與Poema Global業務合併，預計至少取得3.35億美元（約新台幣96.1億元）資金。

面對外界質疑Gogoro不符合一般上市標準，也不想被綁死在創新板，因而赴美上市。證交所主管強調，與Gogoro接觸時，尚未推出台灣創新板，儘管初期無法符合一般上市標準，甚至是否達到科技事業上市標準也有疑慮，但仍有多元上市、無獲利大型企業上市方案的管道可以掛牌上市，因此外界質疑的說法絕對與事實不符。

證交所在2018年即推出新增免除獲利能力條件的大型企業上市方案，除維持實收資本額須達新台幣6億元以上的上市條件外，另區分市值達50億元以上及60億元以上兩類型。

類型一為市值50億元以上，須同時符合一定標準之營業收入、現金流量及淨值；類型二為市值60億元以上，免除現金流量條件，但仍須符合一定標準的營業收入及淨值。

證交所主管指出，沛星互動科技有日本大股東，特別重視日本市場，所以到日本股市掛牌，這是情理之中，不必刻意解讀。

證交所主管直言，在創新板掛牌的公司不必永遠留在創新板，仍可申請轉為一般上市；但創新板屬創新事業，為因應創新事業多屬發展階段，投資風險相對較高，所以限定合格投資人始得參與創新板股票投資。

證交所規範，創新板投資人須具有兩年以上參與證券交易的投資經驗，且符合新台幣1000萬元以上財力證明或最近兩年度平均所得達150萬元條件之一的自然人。

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面對獨角獸等級的創新公司選擇到海外市場掛牌，證交所強調，台灣創新板也是主板，只是針對不同條件的公司提供多元的上市掛牌籌資管道，在自由市場機制下，公司可以選擇適合的市場掛牌。

事實上，台灣證券交易所今年初即透露，已拜訪超過60家公司，有8家公司表達在創新板掛牌意願；但至目前為止，僅有掌握微發光二極體技術的錼創科技一家公司申請掛牌，並獲上市審議委員會通過。如無意外，只待證交所董事會通過，報金管會核備，有機會成為首家掛牌的創新板公司。（編輯：張良知）1110416