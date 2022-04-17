打造生技界台積電 涂醒哲：台灣CDMO可做亞洲區代工

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財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲認為，台灣生技產業的發展路徑應是「七分經濟、三分研發」，盡快推出可以賺錢的生技產品，讓國際看見台灣，而後以「555法則」選題研發。中央社記者王騰毅攝 111年4月17日

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、韓婷婷台北17日電）台灣的生技產業曾被視為明星產業，但也曾因股價暴起暴跌被貼上炒作標籤，摔到谷底，近來卻在COVID-19百年大疫中看到轉骨契機。財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲分析，「CDMO就是台灣生技業的機會」。

COVID-19疫情讓全球生技版圖大洗牌，莫德納（Moderna）原本只是間成立10年的小公司，在列強環伺的歐美市場中，彷彿新生兒般稚嫩，卻能以突破的mRNA技術開發COVID-19疫苗；這齣「麻雀變鳳凰」戲碼，也讓各國開始重新思索生技作為戰略產業，未來的可能性與發展路徑。

不過生技產業從新藥、研發、代工、充填都需要專業，選題更是充滿挑戰，不論做出哪個選擇，背後都意味著龐大資金投入與漫長研發時光；台灣在產業轉折的十字路口，究竟該選擇哪一條路？

循台積電模式 台灣生技靠CDMO闖亞洲市場

以這次疫情為例，涂醒哲指出，COVID-19疫苗為莫德納、BNT這些年輕公司帶來龐大商機，且讓外界看到，就算不是百年藥廠，也有機會出頭天；但發展路徑直接套用在台灣，恐怕不適合，因為「疫苗美國一補助就是120億美元，我們哪有這個能耐？」

台灣沒有像美國政府大手筆砸錢補助的氣魄，國家隊概念也不如韓國信念強烈，涂醒哲認為，既然半導體業有個「護國神山」台積電在前，生技產業不妨也走同樣模式，朝CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，委託開發暨製造服務）前進。

「CDMO白話文就是生技界的台積電」，涂醒哲解釋，台積電以代工為主，但不代表沒有技術含量，相反地，它超然的產業地位靠的是大量製程改善研究支撐；台灣應該發展CDMO代工模式，且規模一定要大，「要做就要做亞洲區代工」。

然而，韓國2021年就積極與國際疫苗大廠爭取代工，並成功取得AZ、莫德納、Novavax等4種國際大廠疫苗代工或協議；涂醒哲坦言，台灣進度上「有點輸」，但已準備迎頭趕上，現正規劃籌組CDMO國家隊，並鎖定核酸與細胞領域。

國發會主委龔明鑫已經表態，國家級生技公司成立後，國發基金將力挺注資，不過生技業需要大量資金投入，韓國當初也是靠砸重金蓋廠拚規模，成功獲得國際大廠青睞，台灣政府願意投入多少錢，備受關注。

「其實不是幾億元問題，是決心的問題」，涂醒哲藉機向政府喊話，若認為生技發展重要，就應展現魄力，如果600億元做得起來，就趕快投入600億，資金來源相信不是太大問題，稅收超徵、健保都是可以思考的方向。

涂醒哲估算，單是發展CDMO，前期至少要砸下300至500億元，盡速把工廠蓋出來，才能爭取更多合作機會，「台積電一蓋廠也是幾百億美元，何況我們講的都還是台幣」。

涂醒哲認為，台灣生技產業的發展路徑應是「七分經濟、三分研發」，盡快推出可以賺錢的生技產品，讓國際看見台灣，而後以「555法則」選題研發；這套理論企業同樣適用，CDMO模式能較快帶來獲利，讓公司得以繼續向前跨步，且有資金挹注研發項目。

翻轉選題機制 籌組生技國家隊計劃性扶植

台灣生技缺乏亮眼的明星產品，背後固然有許多結構因素，不過涂醒哲認為，「台灣最大的問題，是不知道做什麼題目」。

涂醒哲直言，臨床醫師（MD）才是最了解實務需求的人，國外藥廠是找臨床醫師了解需求在哪，再找博士（PhD）進行研究與合作，台灣正好相反，研究是從博士發動，導致成果不見得切合實務需求，應該要反轉由終端使用者（End User）變成創新起始者（Innovation Starter）。

涂醒哲因而構思選題的「555法則」，強化醫師與博士的合作，讓國家資源能精準投入於有發展性的項目。

第一步，先由各專科醫學會及相關公協會提出想要解決或預防的醫療問題，並找博士共同討論合作及解決方案，提出計畫綱要，再由各醫學會自行票選處理的優先順序，選出前3名；接著所有醫學會共同評分排序，挑選出前10名，作為國家隊的研究項目。

接著由經濟部、衛福部、科技部等部會及願意投資的業者共同審查這份清單，依照問題的重要性、投資報酬率等因素後，調整前10名的排序，並將國家生技研究經費分配下去。

涂醒哲說明，第一個5是第一年至少要砸50億元的經費投注國家隊項目，第二個5是每年經費加上50%額度，今年50億元、明年變成75億元，讓研究有成果的國家隊可以繼續堅持；第三個5則是至少要堅持5年，才能讓研究滾動出成果。

涂醒哲認為，這套機制可以整合醫師與博士的臨床經驗與研究能量，找到有台灣特色的題目，才能吸引國外藥廠投資；他也強調，台灣在醫療公衛體系的臨床經驗豐富，又有健保資料庫，都是吸引外資的優勢，但科學家一定要展現能力，才能讓國外藥廠覺得「到台灣來設廠是你最聰明選擇」。（編輯：林淑媛）1110417

COVID-19這場百年大疫讓全球生技版圖大洗牌，財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲表示，CDMO就是台灣生技業機會，他構思選題的「555法則」，強化醫師與博士合作，讓國家資源能精準投入於有發展性的項目。中央社記者王騰毅攝 111年4月17日